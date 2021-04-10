جاء صعود نادي بيشة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى كحدث تاريخي للنادي الجنوبي الذي حقق إنجازا مميزا بصعوده من الدرجة الثالثة إلى الثانية خلال موسم واحد وتنتظره مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع مع نادي الخلود في الدوري الخميس القادم.

وأوضح رئيس نادي بيشة عبدالعزيز آل جديع أن فريقه يملك لاعبين مميزين ولديهم إحساس عال بالمسؤولية، ودليل ذلك وصافة المجموعة الأولى لدوري أندية الدرجة الثانية. وقال إنه تم التعاقد مع نجوم من فرق أخرى للتغلب على عناصر الضعف، وكما ترون تغير الحال وأصبح بيشة في وضع أفضل ونحن عازمون على تحقيق النتائج الإيجابية في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وقدم الجديع شكره لأمير منطقة عسير ومحافظ بيشة على دعمهما ومساندتهما للنادي ولنجوم الفريق والجهاز الفني والإداري، داعيا جمهور ومحبي بيشة للعودة لأنه حان الوقت للالتفاف حول الفريق ودعمه في المرحلة القادمة.

وقال نائب الرئيس علي المطوع: «وفقنا برئيس للنادي دفع الغالي والرخيص للنهوض بالنادي والمحافظة عليه».

فيما سرد مدير المركز الإعلامي علي الشهراني تاريخ النادي الستيني الذي تأسس في عام 1960، وفي موسم حقق المستحيل بالصعود من الدرجة الثالثة إلى تصدر الثانية ثم التأهل إلى مصاف الأولى. وأضاف: "فريقنا يعتبر الأكثر فوزا والأقل خسارة بـ3 خسائر، حيث استقبل 19 هدفا وسجل 41 هدفا في المجموعة الأقوى (الأولى).

وبارك المدير التنفيذي عبدالعزيز الزهراني لأمير عسير ومحافظ وأهالي بيشة هذا الإنجاز التاريخي بعد توفيق الله الذي جاء بعد التوقيع مع مدرب كبير وعدد من اللاعبين الممارسين في هذة البطولات.

وأضاف المدير المالي المهندس نايف آل حبيان أن «بيشة سيثبت حضوره رغم صعوبة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، خصوصا أننا سنواجه فرقا كبيرة وقوية وتملك عناصر على مستوى عال من الإمكانات والخبرة».