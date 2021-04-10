خطف حارس نادي الاتحاد البرازيلي مارسيلو غروهي إعجاب أسطورة الحراسة السعودية محمد الدعيع، بعد تألق الأول في مباراة الكلاسيكو أمس ضد الهلال ومساهمته بشكل رئيسي في انتصار العميد بثنائية نظيفة، وتصديه للعديد من الكرات الخطرة بأداء ساحر لاقى حب وإعجاب الشارع الرياضي.

وغرد الدعيع عبر حسابه في تويتر بصورة للحارس البرازيلي غروهي، كتب عليها «هذا الحارس هو الأفضل في الدوري السعودي».

ونال غروهي تقييما عاليا في مباراة الكلاسيكو (8.6) حسب موقع سوفاسكور المختص بتقييم أداء اللاعبين. وهو التقييم الأعلى في المباراة، مضيفا المباراة الخامسة إلى رصيد مبارياته التي خرجت بشباك نظيفة (كلين شيت).

ويحتل الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب فرق كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، بينما يتصدر الهلال برصيد 48 نقطة بعد خوض 25 جولة.