تختتم مساء اليوم (السبت) لقاءات الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة ثلاثة لقاءات إذ يحل وصيف الدوري الشباب ضيفاً ثقيلاً على الباطن عند الساعة 6:55م، وفي ذات التوقيت يلتقي الفيصلي بضيفه الفتح، وفي الدمام يقام ديربي الشرقية إذ يستضيف الاتفاق جاره القادسية عند الساعة 8:15م.صدارة الشباب بيد الباطنعلى ملعبه بحفر الباطن يدخل فريق الباطن لقاءه أمام ضيفه الشباب بحثاً عن الفوز والهروب من مراكز الهبوط إذ يحتل السماوي المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة جمعها من 7 انتصارات ومثلها تعادلات و10 خسائر وله من الأهداف 34 وعليه 43 هدفاً، أما فريق الشباب فإنه يدخل هذا اللقاء سعياً لتحقيق الفوز والمنافسة على الصدارة لا سيما بعد خسارة المتصدر الهلال من ثالث الدوري الاتحاد، ويحتل الليث المركز الثاني برصيد 45 نقطة جمعها من 13 انتصاراً و6 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 47 وعليه 31 هدفاً.صراع الهروب يشعل لقاء الفيصلي والفتحعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، يخوض فريق الفيصلي لقاءه أمام ضيفه الفتح بمعنويات عالية بعد تأهله لنهائي كأس الملك ويطمح الفيصلي من خلال لقاء الليلة لحصد الثلاث نقاط والعودة لموقعه الطبيعي في جدول الترتيب إذ يحتل العنابي المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة حصدها من 7 انتصارات و9 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 30 وعليه مثلها، أما فريق الفتح فإنه يدخل هذا اللقاء بعد خروجه من كأس الملك بخسارته أمام التعاون ويطمح من خلال هذا اللقاء للفوز والابتعاد عن مراكز الهبوط إذ يحتل النموذجي المركز العاشر برصيد 31 نقطة جمعها من 9 انتصارات و4 تعادلات و11 خسارة وله من الأهداف 40 وعليه 44 هدفاً.الاتفاق يتحدى القادسية في ديربي الشرقيةعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يدخل فريق الاتفاق لقاءه أمام جاره القادسية بعد استعادته لنغمة الانتصارات بفوزه في الجولة الماضية على الفيصلي ويطمح لمواصلة سلسلة الانتصارات واستعادة المركز الخامس إذ يحتل الكوماندوز المركز السادس برصيد 35 نقطة جمعها من 10 انتصارات و5 تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 37 وعليه مثلها، أما فريق القادسية فإنه يدخل هذا اللقاء بحثاً عن انتصار طال انتظاره إذ لم يذق طعم الفوز في الجولات الخمس الأخيرة ويحتل بنو قادس المركز التاسع برصيد 31 نقطة جمعها من 7 انتصارات و10 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 36 وعليه 38 هدفاً.