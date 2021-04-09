تفوق فريق التعاون على ضيفه العين بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وأحرز أهداف التعاون الثلاثة كل من عبدالله الجوعي (د: 29)، إياغو سانتوس (د: 76)، كاكو (من ركلة جزاء د: 90+5)، فيما أضاع المهاجم ليندر تاوامبا ركلة جزاء (د: 50)، وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه الحادي عشر ويصل للنقطة 41 وفي المركز الرابع، فيما تلقى العين الخسارة الخامسة عشرة وتجمد رصيده عند 20 نقطة وفي المركز السادس عشر والأخير.