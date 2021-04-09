يتجدد لقاء الاتحاد والهلال في شهر أبريل للمرة الثالثة منذ انطلاقة دوري المحترفين السعودي وذلك اليوم الجمعة في اللقاء الذي يقام على ملعب الشرائع ضمن الجولة الـ«25» من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يتساوى الفريقان في الكلاسيكو لشهر أبريل منذ بداية عهد الاحتراف في الدوري السعودي للمحترفين عام 2008ـ2009، إذ فاز الاتحاد في هذه النسخة في شهر أبريل في اللقاء الذي أقيم يوم 12 من الشهر في الجولة الـ 22 على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وحسمها الفريق الاتحادي لصالحه بنتيجة 2-1وتوقفت بعدها مباريات الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد فترة طويلة في شهر أبريل، ويلتقي الفريقان مرة ثانية في شهر أبريل على ملعب الملك فهد الدولي ضمن الجولة الـ 23 من الدوري السعودي عام 2014 وحقق الهلال الفوز بنتيجة 3-0 وتعتبر مباراة أبريل الحالية مباراة حاسمة لصدارة الدوري بين الفريقين إذ يسعى كل فريق لخطف النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب فيما تبقى من الجولات القادمة.