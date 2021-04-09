-A +A
عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @Abod_n6
يبحث الفريق الهلالي في مباراته أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في اللقاء الذي سيقام على ملعب الشرائع عن مواصلة أطول سلسلة انتصارات له للمرة الثانية هذا الموسم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ففي حال فوزه على الاتحاد يصل الهلال إلى المباراة الخامسة على التوالي دون خسارة إذ إن المباريات الأربع الأخيرة للزعيم حقق فيها الفوز ما جعلته يعود إلى صدارة الدوري مستفيداً من تعثر منافسه فريق الشباب. وسبق للفريق الأزرق تحقيق 5 انتصارات متتالية في الدوري لهذا الموسم، وكانت بين الجولتين الثالثة والسابعة.