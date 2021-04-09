يبحث الفريق الهلالي في مباراته أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في اللقاء الذي سيقام على ملعب الشرائع عن مواصلة أطول سلسلة انتصارات له للمرة الثانية هذا الموسم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ففي حال فوزه على الاتحاد يصل الهلال إلى المباراة الخامسة على التوالي دون خسارة إذ إن المباريات الأربع الأخيرة للزعيم حقق فيها الفوز ما جعلته يعود إلى صدارة الدوري مستفيداً من تعثر منافسه فريق الشباب. وسبق للفريق الأزرق تحقيق 5 انتصارات متتالية في الدوري لهذا الموسم، وكانت بين الجولتين الثالثة والسابعة.