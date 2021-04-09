رغم أهمية مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد التي ستقام اليوم الجمعة ضمن قمة الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فإن لاعبي الهلال سيخوضون اللقاء بحذر شديد، وذلك بسبب مواجهة 4 من لاعبيه خطر الإيقاف لـ «تراكم البطاقات»، إذ سيلعب الهلال مباراته القادمة يوم 7 مايو مع منافسه فريق «الشباب»، الذي يحتل المركز الثاني، واللاعبون المهددون بالإيقاف هم: ياسر الشهراني، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو، غوستافو كويلار.كذلك يواجه 4 لاعبين في صفوف الفريق الاتحادي خطر الغياب عن الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في حال حصولهم على بطاقة صفراء أمام الهلال في لقاء الكلاسيكو، واللاعبون هم: البرازيلي مارسيلو غروهي، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، وعبدالمجيد السواط، إذ يملك كل منهم 3 بطاقات صفراء ما يضعهم تحت تهديد الإيقاف عند نيل أي منهم بطاقة صفراء بحسب اللوائح. ويلعب الاتحاد في الجولة الـ 26 أمام الباطن.