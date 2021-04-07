تشهد مباراة الكلاسيكو تنافسا بين المحترفين الأجنبيين في الفريق الهلالي غوميز والفريق الاتحادي رومارينهو على هز الشباك، من أجل تعزيز حظوظهما في الظفر بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يعتلي الفرنسي غوميز صدارة الهدافين برصيد ١٨ هدفا، ويتواجد خلفه البرازيلي رومارينهو.ويسعى كلا اللاعبين غوميز ورومارينهو لمواصلة التسجيل في الدوري، ويطمح المحترفان الأجنبيان للمساهمة في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في لقاء الكلاسيكو الذي يحظى باهتمام العميد والزعيم وحرصهما على نقاط المباراة التي ستعزز من فرص المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.