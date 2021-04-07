انتخب المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيساً للجنة التعليم الآسيوية وعضواً في المكتب للأعوام الأربع المقبلة، خلفاً لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي عُين نائباً لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.وعبر الأمير فهد بن جلوي عن سعادته بالثقة التي أولاها له المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي برئاسة الشيخ أحمد الفهد الصباح، داعياً الله عز وجل التوفيق في مهمته والإسهام مع زملائه في لجنة التعليم برفع مستوى التعليم الآسيوي وتحقيق ما يطمح له الشباب الآسيوي.ووجه سموه شكره وتقديره لسمو رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه الكوادر الرياضية السعودية والوصول بها للمناصب الآسيوية والدولية الهادفة للوصول بالقطاع الرياضي السعودي لأعلى المستويات.