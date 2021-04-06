في أول ردة فعل من الإدارة النصراوية الجديدة بقيادة مسلي آل معمر، تواصلت إدارة النصر مع عدد من المدربين السابقين من أجل التعاقد معهم لمدة 3 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي، خلفاً للمدرب الحالي الكرواتي ألين هورفات مدرب الفئات السنية بالنصر، وكان من أبرزهم الأورجويانيان السابقان دانيل كارينيو، وخورخي داسيلفا.

واصطدمت إدارة النصر برفض كارينيو الحضور بصفة مؤقتة، وكذلك بشرط الحجر لمدة (14) يوماً في أي دولة مجاورة لخورخي داسيلفا، مدرب اتحاد كلباء الإماراتي بالتنسيق مع ناديه، حيث لن يتمكن من قيادة الفريق في دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا، التي يستضيف فيها النصر مجموعته في الرياض، على ملعب مرسول بارك، والتي تنطلق أولى مبارياتها في الثالث من رمضان أمام الوحدات الأردني.

ولا تزال محاولات إدارة آل معمر جارية في أكثر من اتجاه للحصول على موافقة أحد المدربين المتاحين حالياً، وفي حالة عدم التمكن من التعاقد مع مدرب مؤقت، سيتم الإبقاء على هورفات حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يتم التعاقد مع جهاز فني جديد يقود الفريق في الموسم القادم.