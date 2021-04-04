ينتظر أن تستكمل لجنة الانتخابات العامة بالأندية أعمال الجمعية العمومية غير العادية بنادي القادسية، وذلك بفحص قائمة المرشح الوحيد لرئاسة النادي أحمد غدران، وسيكون فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين خلال يومي 21 و22 شعبان، فيما سيتم الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين في يوم 23 شعبان، على أن يتم النظر في الطعون المقدمة يومي 24، و25 شعبان، بعدها يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم 26 شعبان، وسيتم الاقتراع وعقد الجمعية العمومية يوم 29 من نفس الشهر، على أن يتم الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية يوم 30 شعبان، فيما سينظر في الطعون ضد إجراءات الجمعية العمومية يومي 1 و2 رمضان، بعدها يتم اعتماد مجلس الإدارة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وكانت لجنة الانتخابات العامة للأندية بوزارة الرياضة قد فتحت أبواب الترشح لعضوية ورئاسة مجلس إدارة نادي القادسية يوم الأحد 28 مارس الماضي، وأقفلت أبوابها عند الساعة التاسعة مساءً، يوم الخميس الماضي، بتقدم أحمد غدران بقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، وتواجد عدد من الأعضاء الحاليين معه بالقائمة، ويتكون المجلس من عضوية محمد الصالح وحمد العمار وسعود السويلم وثامر الدوسري وبدر الرجيب وتركي القحطاني ومشعل السعيد.

وأعلنت وزارة الرياضة القائمة الأولية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في جمعية نادي القادسية التي ستعقد يوم الأحد 29 شعبان الجاري.

وتصدر القائمة التي ضمت 34 عضواً، العضوان الذهبيان مساعد الزامل بـ4500 صوت، وأحمد غدران بـ101 صوت.