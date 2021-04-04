صعد فريقا الأخدود وبيشة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي القادم2021-2022، بعد تعادل الأخدود مع التقدم بهدف لكل منهما، فيما فاز بيشة على الجندل بهدفين لحساب مباريات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الثانية.ورفع الأخدود رصيده إلى 50 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، فيما رفع بيشة رصيده إلى 49 نقطة، ليضمن الفريقان صدارة ووصافة المجموعة قبل جولة من النهاية.