علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن الاتحاد الآسيوي أعاد مواجهة ملحق دوري أبطال آسيا بين الوحدة والقوة الجوية العراقي إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع. وأشارت المصادر إلى أن مراقب المباراة رفض إقامتها على رديف الجوهرة وذلك من أجل المحافظة على الملعب الذي سيحتضن مجموعة النادي الأهلي في المسابقة نفسها.

وميدانياً يواصل فريق الوحدة استعداده للمواجهة الآسيوية بشكل يومي، إذ شارك في التدريبات الجماعية الثنائي نور الرشيدي، والبرتو بوتيا، بعد شفائهما من الإصابة وأبديا جاهزيتهما للمشاركة في التشكيلة الأساسية، وقد ركز المدير الفني دونيس على خط الدفاع للحد من أخطائه المتكررة واللعب بقالب جماعي وتنظيم خطوط الفريق والابتعاد عن الأداء العشوائي.