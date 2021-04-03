تنطلق غدا (الأحد) بطولة كأس نخبة كرة الطائرة في نسختها الـ22 على صالة وزارة الرياضة بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة 4 فرق (الهلال والأهلي والاتحاد والترجي)، وستقام في اليوم مباراتان، الأولى تجمع الأهلي بالاتحاد، ويقود اللقاء عبداللطيف العتيق (حكم أول)، وأمين الطريفي (حكم ثان)، وسعد الدوسري (مسجلاً)، وتعقبها مواجهة الهلال والترجي، التي يقودها سعد اليحيوي، وخالد الحديثي (حكم ثان)، وسلمان العمري (مسجلاً).من جانبه، أكد لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر سابقا أحمد السبر أن المنافسة على اللقب محصورة بين الأهلي والهلال، لما يمتاز به الفريقان من استقرار فني ونجوم على مستوى عال في صفوفيهما، وقال: «الأهلي سيكون الأقرب لتحقيق اللقب بحكم الثبات الفني والتجانس بين لاعبي الفريق وربما الهلال سينافس بقوة خصوصاً بعد التعاقد مع اللاعب العماني سعود المعمري»، مشير إلى أن الأهلي في مباراته الأخيرة أمام الهلال في بطولة كأس الاتحاد استطاع فرض شخصيته وتمكن من الفوز بفضل تجانس اللاعبين وتفوق المعد المخضرم خليل حجي الذي ساهم بشكل كبير في تنويع الكرات على الشبكة، موضحا أن المستوى الفني الكبير الذي قدمته فرق الأهلي والهلال والاتحاد والترجي من الصعب تكراره بسبب النقص الذي تعاني منه بعض الفرق خصوصا نادي الاتحاد الذي سيشارك في البطولة بلاعبين شباب والمحترفين، متمنيا أن تظهر مباريات لبطولة بشكل لائق يخدم اللعبة.من جانبها، أنهت اللجنة المشرفة على البطولة برئاسة رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي كافة الترتيبات والاستعدادات لاستضافة مباريات البطولة التي ستقام على صالة وزارة الرياضة بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 4/7/2021.