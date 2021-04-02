أُغلق في تمام الساعة التاسعة من مساء الخميس باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة القادسية والذي استمر لمدة خمسة أيام، وشهد تقدم قائمة واحدة للمرشح أحمد سعيد غدران. وتضم قائمة المرشح أحمد غدران، كلاً من محمد الصالح وسعود السويلم وبدر الرجيب وثامر الدوسري وحمد العمار ومشعل السعيد وتركي آل حجلان.



وشهدت الفترة الماضية إعلان كل من محمد الرتوعي ومحمد العتيبي وناصر البجاش نيتهم الترشح لرئاسة نادي القادسية، إلا أنهم لم يتقدموا بملفاتهم لرئاسة النادي.



وعلمت «عكاظ» أن الأعضاء الذهبيين هم من حسموا أمر الرئاسة في نادي القادسية، وتحديداً مساعد الزامل الذي سدد العضوية الذهبية بداية الموسم الحالي، فيما قام المرشح أحمد غدران بتسديد العضوية الذهبية قبل أيام عدة.