أكد لـ«عكاظ» مصدر مقرب من نادي الاتحاد، أن عودة المحترف البرازيلي برونو هنريكي للمشاركة في المباريات الرسمية مع الفريق الكروي الأول ستكون أمام فريق ضمك يوم (السبت) 15 مايو القادم، على استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن مباريات الجولة (27) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ من المقرر وصوله إلى جدة في الأيام القليلة القادمة.



وكان هنريكي أجرى عملية جراحية في موضع إصابته بمشط القدم تحت إشراف الطبيب البرازيلي بيدرو أجوستو في منتصف شهر فبراير الماضي.



من جانب آخر، منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر للاعب عبدالرحمن العبود للمشاركة في التدريبات الجماعية ويبقى قرار مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام فريق الهلال يوم (الجمعة) التاسع من شهر أبريل الجاري بيد المدرب كاريلي.