اضطر المدير الفني لفريق الوحدة دونيس، لإلغاء ودية الاتحاد التي كان مقرراً إقامتها مساء أمس (الخميس) على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، لعدم جاهزية الثلاثي بوتيا، ونور الرشيدي، وعبدالله الحافظ، والذي يمثل خط دفاع الفريق، إذ بدأ هذا الثلاثي للتو في التدريبات الانفرادية استعداداً للانخراط في التدريبات الجماعية اعتباراً من يوم غد السبت، لذلك فضل أدونيس إلغاء الودية خوفاً من تضاعف إصابات اللاعبين قبل مواجهة القوة الجوية العراقي يوم الأربعاء القادم في ملحق دوري أبطال الأندية الآسيوية، إذ سيعتمد على التدريبات اليومية والمناورات دون إجراء أي لقاء ودي.