ظهر لاعب منتخبنا الوطني السعودي عبدالإله العمري بأداء مميز، ومتزن، وكان سداً منيعاً لجميع الكرات العالية للخصم، في لقاء المنتخب السعودي ضد منتخب فلسطين، الذي انتهى بخماسية سعودية نظيفة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ولاقى مستوى عبدالإله العمري إشادة العديد من النقاد والمحللين الرياضيين، نظرا لأدائه اللافت الذي قدمه أمام المنتخب الفلسطيني، والقتالية المتواصلة التي أظهرها طوال شوطي المباراة.