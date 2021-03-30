أكد مدير الأمن والسلامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيرج دومورتييه، في حديث خاص لـ«عكاظ» أن تجربة المملكة العربية السعودية بالسماح للجماهير المحصنة باللقاح ضد فايروس كورونا بحضور بمباريات كرة القدم، بأنها تجربة مثيرة تستحق الاهتمام والمراقبة.

وقال دومورتييه إنهم يرحبون بمبادرة وزارة الرياضة السعودية، وبجميع المبادرات المهمة من هذا النوع، مشيرا إلى أنهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم يقومون بعمليات تقييم خاصة بهم، دقيقة للغاية، يثق بها كثيرا.

وزاد دومورتييه: «لم نطور بعد أي بروتوكول لتحصين الحضور الجماهيري، لأن معدلات التطعيم بالنسبة لمعظم العالم ليست عالية بما يكفي، على حد علمي، فقط جبل طارق في أوروبا كانت قادرة على تنفيذ شيء مشابه لما قامت به المملكة العربية السعودية، ولكن هذا لأن جبل طارق من بين البلدان النادرة جدًا في أوروبا التي وصلت إلى هذا المستوى من التطعيم».

وأكد دومورتييه أنهم يأملون بمرور الوقت في إمكانية تطوير مثل هذه البروتوكولات قريبا، مبينا أن تجربة المملكة العربية السعودية ستكون مثيرة للاهتمام والتقييم والمراقبة.

وأشار دومورتييه في حديثه الخاص لـ«عكاظ» إلى أنه تم السماح بحضور الجماهير بنسبة 30% من سعة الملعب في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، مع وضع شروط حازمة للتباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة، وحتى الآن يتبع عدد كبير من البلدان هذا الإجراء، مبينا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نجح في فبراير الماضي في تجربة الحضور الجماهيري المقننة، خلال كأس العالم للأندية، ولكنهم يأملون في تطوير بروتوكولات قريبا لحضور الجماهير المحصنة باللقاح، مثل الذي قامت به السعودية.