أعلنت شركة «نيوم» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اتفاقية شراكة عالمية تكون فيها «نيوم» الشريك العالمي للاتحاد الآسيوي لمدة أربعة أعوام خلال الفترة من 2021 وحتى 2024، وتشمل اتفاقية الشراكة بطولات ومنافسات المنتخبات الوطنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما في ذلك التصفيات الآسيوية لكأس العالم التي تتضمّن أفضل 12 فريق كرة قدم في القارة الآسيوية، ومنافسات الفرق الوطنية الرئيسية في آسيا من بينها بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي من المقرر إقامتها بالصين في يونيو 2023م. كما تشمل الرعاية بطولة كأس آسيا للسيدات عام 2022م وجميع بطولات الأندية الآسيوية حتى نهاية موسم 2024م.من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر: «إن نيوم تسعد بشراكتها مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ إن كرة القدم هي الرياضة المفضلة في المملكة العربية السعودية، وتحتلّ مكانة خاصة في قلوب جميع السعوديين. كما تمثل هذه الشراكة فرصة فريدة لإلهام وتمكين سكان نيوم من العيش بنمط حياة معتدل وصحي، بل وتلتقي كذلك مع أهدافنا لتمكين المجتمع ليكون أكثر نشاطاً وحيوية».وأضاف المهندس نظمي: «نثمن في شريكنا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تبنّيه لفكر متطوّر ومبتكر، والتزامه بجعل كرة القدم الرياضة الأولى في آسيا. وبناء على ذلك، فإن هذه الشراكة تسهم وتتعاون مع نيوم في مساعيها لتكون مركزاً رياضياً عالمياً متميزاً، جنباً إلى جنب مع مساعيها لتوفير بيئة مناسبة للعقول والمواهب المتميزة، الأمر الذي يدعم نمو وازدهار الاقتصاد في المملكة العربية السعودية».من جهته صرّح الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتو ويندسور جون،، قائلاً: «يسرّنا الترحيب بنيوم ضمن أسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ونحن نتشارك مع نيوم رؤية بعيدة المدى تؤكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد لكرة القدم في آسيا، مما يعكس الأثر الإيجابي للرياضة على المجتمعات التي تهتم بها. وإننا نتطلّع إلى مشاركة هذه اللحظات التاريخية مع نيوم، فهذه اللعبة مقبلة على عصر جديد في آسيا».