أجرى الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية على فترتين صباحية ومسائية، خلال فترة استعداده لاستئناف ما تبقى من منافسات الموسم الرياضي، حيث تركّزت التدريبات الصباحية في مجملها على الجوانب البدنية في صالة الإعداد البدني، وفي الفترة المسائية بدأ الجهاز الفني المران بالجري حول الملعب قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة، طبق خلالها المدرب «روجيرو ميكالي» عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية على جزء من الملعب، واختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

على صعيدٍ آخر، لم يشارك اللاعب حمد العبدان في تدريبات الفريق نظير تعرضه لوعكة صحية، في حين واصل اللاعب سلمان الفرج برنامجه التأهيلي المعد له مسبقاً.