تسعى إدارة نادي الاتحاد لإكمال كافة التقارير المالية والإدارية والفنية من أجل تحديد الموعد المناسب لانعقاد الجمعية العمومية «العادية» بعد تلقي النادي موافقة وزارة الرياضة أخيرا.

من جانب آخر، يواصل المدرب كاريلي التحضيرات الفنية لمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال المقرر موعدها يوم (الجمعة) التاسع من شهر أبريل القادم على ملعب الشرائع بمكة ضمن مباريات الجولة (25) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يسعى المدرب كاريلي لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة القادمة التي سيخوض خلالها الفريق الكروي ما تبقى من مباريات الدوري من أجل المنافسة على اللقب المحلي. وشهدت التدريبات الاتحادية تركيز المدرب على الثنائي عمر هوساوي، وحمدان الشمراني من أجل مشاركتهما في لقاء الهلال القادم في الدوري، إلى جانب اللاعب غاري رودريغيز بعد اكتمال جاهزيته الفنية، ويطمح المدرب كاريلي في تحقيق الفوز على الفريق الهلالي في المواجهة القادمة وتعزيز حظوظ الفريق الاتحادي في المنافسة على حصد لقب الدوري في الموسم الحالي.