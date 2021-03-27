واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين يوم الثلاثاء القادم ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام FIFA في شهر مارس الجاري.

وأجرى لاعبو المنتخب مساء اليوم، حصة تدريبية على ملعب جامعة الملك سعود، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، قبل أن يطبق تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

ويواصل المنتخب تدريباته يوم غدٍ عند الساعة 6:30 مساءً على ذات الملعب، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

فوز المنتخب الأخضر على فلسطين يضمن انتزاعه صدارة المجموعة من منتخب أوزبكستان بفارق نقطتين.