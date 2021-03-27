نفى مجلس إدارة نادي الزمالك على لسان متحدثه الرسمي، الدخول في مفاوضات مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الاتفاق السعودي ولاعب الأهلي المصري السابق.



وأكد الزمالك أن ملف الصفقات الجديدة، وتمديد العقود الحالية، مؤجل حتى انتهاء الموسم الرياضي، بحسب عمرو الدرديري المتحدث الرسمي للزمالك.



وشدد متحدث الزمالك على أهمية التركيز على المباراة الهامة ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا يوم 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة من البطولة القارية، حيث يتطلب تأهل الزمالك إلى الفوز في المباراتين المتبقيتين، وخسارة مولودية الجزائر في الجولتين المقبلتين.



ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته، برصيد نقطتين.