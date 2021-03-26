كشفت لاعبة ألعاب القوى حنان الثبيتي لـ«عكاظ»، أنها كانت تعاني من بعض الصعوبات أثناء تأديتها التدريبات اليومية وعدم وجود المساحة الكافية لممارسة التمارين، لافتة إلى أنها بدأت ممارسة الرياضة منذ طفولتها مع بعض الأصدقاء في المنطقة التي تعيش بها. وقالت: «واجهت كثيراً من الصعوبات ولكن تجاوزتها بالإصرار والعزيمة ولحبي للرياضة» وأضافت أن أهدافها كثيرة وكبيرة وأهمها تمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل ورفع شعار التوحيد في المحافل الدولية مع المنتخب السعودي والمشاركة في الألعاب الأولمبية، معترفة أنها تحلم بالوصول لمستوى العداءة المغربية نوال المتوكل التي تعتبرها مثلها الأعلى، موضحة أن الرياضة لم تكن معروفة كثيراً بين النساء في السنوات الماضية. وقالت: «حالياً هناك إقبال كبير ولها مستقبل باهر إن شاء الله.. ولكن ينقص الرياضة النسائية التهيئة وتأهيل مدربات على مستوى عال لزيادة الارتقاء بهذه اللعبة كما هي متفوقة في فئة الرجال الذين نفخر بإنجازاتهم الحالية بالمحافل العالمية والأولمبية».