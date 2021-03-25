تسارعت الأحداث داخل أروقة نادي القادسية، بعد إعلان وزارة الرياضة عقد الجمعية العمومية لاختيار رئيس وأعضاء لمجلس الإدارة الجديد، خلفاً للإدارة الحالية بعد استقالة رئيسها مساعد الزامل مع انطلاق الموسم الرياضي.

وأفادت مصادر عن دخول مرشحين للمنافسة على كرسي رئاسة القادسية، هما عضو مجلس الإدارة الحالي سعود السويلم، وناصر البجاش عضو مجلس الإدارة السابق وعضو الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، فيما أعلن قبلهما كل من محمد الرتوعي ومحمد العتيبي نيتهم الترشح لرئاسة نادي القادسية خلال الأيام القليلة القادمة.

ويتوقع أن تتضح الصورة الكاملة حول مرشحي الرئاسة وأعضاء مجلس الإدارة، بنهاية آخر يوم من قيد الناخبين الذي يوافق 19 شعبان الجاري، وتجري في الوقت الحالي العديد من الاجتماعات بين القدساويين الراغبين بترشيحهم أنفسهم لمجلس إدارة نادي القادسية.

وعلى الجانب الآخر، يخشى بعض القدساويين أن تؤثر أجواء الانتخابات على وضع الفريق الأول لكرة القدم.