شكر محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ بمناسبة افتتاح مكتب للوزارة بالمحافظة، والذي يعتبر امتدادا للنجاحات التنظيمية التي يلمسها كل منسوبي الرياضة والممارسين لها، ولمواكبة النقلة النوعية والتطوير في مجال حوكمة الأجهزة التابعة للوزارة.كما نوه بالدعم الكبير الذي يجده الرياضيون من القيادة الرشيدة، وباهتمام أمير المنطقة الشرقية، ونائبه، وجهودهما مع الوزارة التي أثمرت بصدور هذا القرار المهم للرياضيين في المحافظة، والذي سيؤدي إلى انعكاسات إيجابية لرفع مستوى الفرق الرياضية، والاهتمام بإقامة الفعاليات المتنوعة ذات الصلة.