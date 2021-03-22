جدد فريق العين آماله بالبقاء لموسم آخر في دوري المحترفين بعد فوزه القوي على ضيفه الوحدة بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة في ختام لقاءات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاءت أهداف العين الأربعة عن طريق كل من بابي اليون نداي (د:45)، امادو موتاري (د:81)، فيصل الجمعان (د:87)، محمد فؤاد (د:90+2)، وشهد اللقاء إضاعة ركلة جزاء للوحدة عن طريق لويس غوستافو تصدى لها الحارس أمين بخاري، وبهذه النتيجة يحقق العين الفوز الخامس له في الدوري ويصل للنقطة 20 في المركز الـ16، فيما تلقى الوحدة الخسارة الـ14 وتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الـ14.ضمك يضرب أبهاوفجر ضمك شباك جاره أبها في ديربي عسير بـ4 أهداف مقابل 3 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة. وساهم قائد ومدافع ضمك فاروق شافعي في قيادة فريقه للفوز بإحرازه 3 أهداف (هاتريك) (د:10، 42، 90+2)، وأحرز زميله عبدالله العمار هدفاً في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، فيما أضاع ايميليو زيلايا هداف الفريق ركلة جزاء، وأحرز أهداف أبها الثلاثة كل من كريم العواضي (د:34)، سعد بقير (هدفين د:75، ركلة جزاء:85)، وشهد اللقاء حصول لاعب أبها علي معدي على بطاقة حمراء.وبهذه النتيجة يجدد ضمك آماله بالبقاء في دوري المحترفين محققاً فوزه السادس ليصل للنقطة 24 في المركز الـ15، فيما تلقى أبها الخسارة الـ12 وتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر.