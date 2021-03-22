أكد لاعب نادي الهلال متعب المفرج أن فوزهم على فريق القادسية كان مهماً في هذا التوقيت.وأضاف أن المباراة كانت صعبة ولكن نجوم الهلال استطاعوا تحقيق النقاط الثلاث، وقال: «‏سنلعب جميع مواجهاتنا القادمة على أنها نهائيات». وعن مشاركته مع الفريق في مباراتين متتاليتين، قال: «أنا لاعب هلالي ‏وسأقدم كل ما لدي متى سنحت لي الفرصة».واختتم حديثه بقوله: «وجود الحارس عبدالله المعيوف دائماً يدعمنا كخط دفاع».