منح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح يانييك فيريرا لاعبيه إجازة لمدة 6 أيام عقب مواجهة الأهلي ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي كسبها الفريق الفتحاوي 4-1 أمس السبت.

وتأتي الإجازة تزامنًا مع فترة التوقف التي تشهدها بطولة الدوري بسبب مشاركة المنتخبات الوطنية ضمن أيام الفيفا التي من خلالها تم استدعاء المحترف الجزائري العربي هلال سوداني للانضمام لمنتخب بلاده، إضافة لاستدعاء نواف البوشل وفهد الحربي لمعسكر المنتخب السعودي الأولمبي استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، كما سينضم اللاعبان عباس الحسن وعثمان العثمان لمعسكر المنتخب السعودي للشباب.

وتقرر ان يستأنف الفريق الفتحاوي تدريباته السبت المقبل 27 مارس الجاري لبدء التحضيرات استعدادا للمواجهة المقبلة أمام التعاون ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في 4 أبريل المقبل ببريدة.