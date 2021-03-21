مزق ضمك شباك جاره أبها في ديربي عسير بـ4 أهداف مقابل 3 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة. وساهم قائد ومدافع ضمك فاروق شافعي في قيادة فريقه للفوز بإحرازه 3 أهداف (هاتريك) (د:10، 42، 90+2)، وأحرز زميله عبدالله العمار هدفاً في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، فيما أضاع ايميليو زيلايا هداف الفريق ركلة جزاء، وأحرز أهداف أبها الثلاثة كل من كريم العواضي (د:34)، سعد بقير (هدفين د:75، ركلة جزاء:85)، وشهد اللقاء حصول لاعب أبها علي معدي على بطاقة حمراء. وبهذه النتيجة يجدد ضمك آماله بالبقاء في دوري المحترفين محققاً فوزه السادس ليصل للنقطة 24 في المركز الـ15، فيما تلقى أبها الخسارة الـ12 وتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر.