جدد فريق العين آماله بالبقاء لموسم آخر في دوري المحترفين بعد فوزه القوي على ضيفه الوحدة بأربعة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة في ختام لقاءات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وجاءت أهداف العين الأربعة عن طريق كل من بابي اليون نداي (د:45)، امادو موتاري (د:81)، فيصل الجمعان (د:87)، محمد فؤاد (د:90+2)، وشهد اللقاء إضاعة ركلة جزاء للوحدة عن طريق لويس غوستافو تصدى لها الحارس أمين بخاري، وبهذه النتيجة يحقق العين الفوز الخامس له في الدوري ويصل للنقطة 20 في المركز الـ16، فيما تلقى الوحدة الخسارة الـ14 وتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الـ14.