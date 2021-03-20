نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم، حفل سباق نادي سباقات الخيل السنوي الكبير على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - لجياد الإنتاج المحلي.ولدى وصول أمير منطقة الرياض لميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والمستشار بالديوان الملكي رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن عبدالعزيز، ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وأمين عام هيئة الفروسية عادل بن عبدالله المزروع.وبعد أن أخذ سموه مكانه في الحفل عزف السلام الملكي ثم بدأ الشوط الحادي عشر المخصص لـ«كأس المؤسس» المصنف من الفئة الأولى سعوديًا لخيل الإنتاج المحلي من عمر ثلاث سنوات فقط، وجائزته 3 ملايين ريال على مسافة 1600 متر.وحقق المركز الأول في كأس المؤسس الجواد «جوهر الناريز» لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.وسلم الأمير فيصل بن بندر الكأس للأمير سعود بن سلمان، مقدماً له التهنئة بهذا الإنجاز.ورفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على ما تحظى به رياضة الفروسية من دعم وتكريم حققت من خلاله المملكة قفزات عالية وصلت للعالمية بشكل بارز.وقال: «تشرفت اليوم بأني أنوب عن خادم الحرمين الشريفين في كأس المؤسس وما تحمله هذه المنافسة من اعتزاز للجميع بالاسم الذي تحمله، والكأس يُعدُّ كأس الكؤوس جميعاً والتنافس حقق مستوى عاليا».وأضاف: «الإخوان في نادي سباقات الخيل قدموا الكثير بقيادة الأمير بندر بن خالد الفيصل وتخطيطهم للمستقبل بشكل احترافي، أرجو لهم التوفيق وأن نحظى منهم بالكثير»، منوهاً بتاريخ الخيل مع مسيرة الملك عبدالعزيز في توحيد هذه البلاد الغالية.