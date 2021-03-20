واصل الأهلي مسلسل خسائره وتلقى الخسارة الخامسة على التوالي، وجاءت هذه المرة أمام مضيفه الفتح وبنتيجة ثقيلة (4-1) في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن لقاءات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وجاءت أهداف الفتح الـ4 عن طريق محمد مجرشي (هدفين د:12، 69)، وكريستيان كويفا (هدفين - ركلة جزاء د:36، 71)، فيما جاء هدف الأهلي عن طريق طلال العبسي (د:83). وشهد اللقاء طرد لاعب الفتح محمد الفهيد بالبطاقة الحمراء (د:58). وبهذه النتيجة يحقق الفتح فوزه التاسع في الدوري ويصل للنقطة 31 في المركز التاسع، فيما تلقى الأهلي الخسارة التاسعة ويتجمد رصيده عند 35 نقطة.