واصل ناديا بيشة وأخدود نجران انتصاراتهما اليوم واقتربا من التأهل لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، بعد أن حقق بيشة فوزاً ثميناً على ضيفه الحجاز بهدف، وفاز الأخدود على اللواء بهدف في ختام منافسات الجولة 23 من دوري الدرجة الثانية (المجموعة الأولى).وقاد عايض فراج بيشة إلى فوز ثمين أمام الحجاز بعدما سجل هدف المباراة في الدقيقة 52 وصولاً إلى النقطة ٤٦ في صدارة المجموعة مع الأخدود بفارق الأهداف، وابتعدا عن أقرب المنافسين لهما بـ4 نقاط.