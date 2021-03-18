أعلن نادي سباقات الخيل القائمة النهائية للخيل المشاركة في تاج البطولات السعودية «كأس المؤسس» وأغلاها بجائزة بلغت 3 ملايين ريال سعودي، في نسخته الـ 23 والذي سيقام مساء السبت القادم على مسافة 1600 متر ويجمع نخبة إنتاج الوطن من خيل الثلاث سنوات على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الشوط الأخير من الأمسية.



وتتراوح درجات تصنيف الخيل المشاركة وفق نظام التكافؤ السعودي من 83-97 درجة، وتحمل هذه الجياد شعارات 12 إسطبلاً رمت بكل ثقلها في هذا الشوط لتوديع الموسم بأغلى الجوائز والخيل.



ويشارك الإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله أصحاب الرصيد الأكبر بعدد مرات الفوز بالكأس بإحدى عشرة مرة بالجياد «بأمر الله، متبشر، مغلوطه، شالعة»، ويشارك الإسطبل الأحمر الطامح بالانتصار الرابع له للأمير فيصل بن خالد بالجياد «مدلوق، ظبي الحماد»، ويستعد إسطبل الأمير سعود بن سلمان الساعي إلى الانتصار الثالث وامتلاك الكأس بالجوادين «جوهر الناريه، سهم البيرق»، أما إسطبل أبناء الشريف هزاع العبدلي يشارك من خلال الثنائي «أبو لاح، حتم»، ويوجد عبدالرحمن المخضوب أيضًا بجواديه «انصاري، الهبرزي»، وفهد الأزمع يشارك بـ«صوغاني»، و«الأسرح» لإسطبل اللجام، «شنص» لنواف العنزي، و«شبل لطام» لعبدالله آل منصور، «سابق ومسبوق» لإسطبل الميمانية، و«مبطن» لمؤسسة أبناء الملك عبدالله الإنسانية.



وتتجه أنظار المراقبين والمدربين في السباق نحو الجوادين «ابو لاح»، «بأمر الله» على اعتبار أنهما يحملان أعلى درجات التصنيف من بين الجياد، إلى جانب عروضهما الرائعة السابقة، والتي فرضت معها ترشيحهما في السباق واحتمالية كبيرة في ظهور منافسة مراقبة ومنافسة مبكرة بينهما، لامتلاكهما قدرات كبيرة في السرعة والسير في طليعة الجياد، الأمر الذي يرجح أن بقية المشاركين سيرسمون خططهم بناء على تحركاتهما في السباق، والذي يتوقع أن يكون سريعاً للغاية منذ بدايته من علامة 1600 متر.



واستناداً على نظام المشاركة في الكأس، والذي يعتمد على درجات التصنيف، فإن بقية الجياد التي حققت المعدل والتصنيف الذي يمنحها حق المشاركة، قادرة على الفوز ولا يستغرب منها أن تقدم سباقاً مميزاً، خصوصاً تلك الجياد التي لديها مقومات الدخول من الخلف، التي ربما تكون الأمور في صالحها بعد منتصف السباق في حال التلازم المبكر بين «أبو لاح» و«بأمر الله» وقدرة فهم الخيالة في تقدير الوقت المناسب للتحرك قبل علامة 600 متر الأخيرة.