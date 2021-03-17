تأهل فريق النصر بجدارة واستحقاق لدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على ضيفه العين بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض، ضمن لقاءات دور الثمانية لكأس الملك.شهد الشوط الأول سيطرة نصراوية وسط استبسال دفاعي لفريق العين إلى أن تمكن مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله من إحراز الهدف الأول لفريقه من كرة ثابتة (د: 45+4). وفي الشوط الثاني، واصل النصر سيطرته وعزز النتيجة نور الدين إمرابط بإحرازه الهدف الثاني (د: 72)، واختتم مسلسل الأهداف اللاعب سامي النجعي (د: 83). وبهذه النتيجة يضرب فريق النصر موعداً مع نظيره الفيصلي في الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.الاتحاد X الفتحكما تأهل فريق الفتح للدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على مضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف. وجاءت الأهداف في الشوط الثاني الإضافي من اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.شهد اللقاء تفوق فريق الفتح والذي سنحت له العديد من الفرص التي تمكن من التصدي لها ببراعة الحارس مارسيلو غروهي، فيما كانت الفرصة الوحيدة للاتحاد تسديدة من حمد آل منصور ارتطمت في القائم. وغادر لاعب الاتحاد سعود عبدالحميد ولاعب الفتح سفيان بن دبكة بالبطاقتين الحمراوين.وفي الشوط الثاني الإضافي، استطاع الفتح إحراز هدفين عن طريق مراد باتنا (د: 113)، ومحمد مجرشي (د: 118)، وقلص مدافع الاتحاد أحمد حجازي النتيجة بإحرازه هدف الاتحاد في الوقت القاتل (د: 120+1)، لينتهي اللقاء بفوز الفتح بهدفين لهدف. وبهذه النتيجة يتأهل الفتح للدور نصف النهائي لكأس الملك، ليقابل فريق التعاون.