زار رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الإسباني فرناندو تريساكو، مساء اليوم (الأحد) نادي الباطن يرافقه إداري اللجنة عصام القحطاني، حيث كان في استقباله رئيس النادي ناصر الهويدي، والرئيس التنفيذي للنادي عوض الهزيمي.

وتخلل الزيارة عقد اجتماع تواجد فيه مدرب الفريق الأول لكرة القدم خوسيه جاريدو، والمشرف العام على الفريق الحميدي المطيري، لمناقشة عدد من الحالات التحكيمية. من جانبه، رحب رئيس النادي ناصر الهويدي، برئيس اللجنة فرناندو، وأكد دعمهم الكامل للجنة وتطوير الحكم السعودي، وقدم عددا من الملاحظات التحكيمية التي تم رصدها وتضرر منها الفريق من خلال عرضها ومناقشتها، واستمع رئيس اللجنة لجميع الملاحظات التي قدمها الحضور حول العديد من الأخطاء التي تعرض لها الفريق.