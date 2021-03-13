تنفس النصراويون الصعداء بعد إعلان حساب نادي النصر الرسمي النتيجة النهائية للفحوصات الطبية التي أجريت للأرجنتيني بيتي مارتينيز بإشراف شريك النادي الطبي، حيث ‏أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي وجود تمدد في الوتر الخلفي للركبة، يحتاج معه اللاعب إلى الراحة والعلاج لمدة تراوح بين أسبوع و10 أيام، دون الحاجة لتدخل جراحي.

وسيكون مارتينيز جاهزاً للمشاركة مع النصر في ما تبقى من مباريات الدوري بدءاً من الجولة 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في حال تمكن النصر من تجاوز فريق العين الثلاثاء القادم، في المباراة التي ستقام على ملعب مرسول بارك في الدور ربع النهائي لكأس الملك.

يذكر أن إصابة بيتي جاءت بعد وقوعه في مباراة النصر الأخيرة أمام الاهلي على ملعب رديف الجوهرة دون احتكاك مع لاعب الخصم، ما أثار مخاوف النصراويين من احتمال أن تكون إصابة بالغة تنهي موسمه الحالي مع النصر.