أجبرت الأحوال الجوية التي اجتاحت حفر الباطن اليوم (الجمعة) مدرب الباطن السيد خوسيه حاريدو على تحويل تدريبات الفريق إلى الصالة الرياضية المغلقة بالنادي بدلاً من الملعب الرئيسي حيث بدأت التدريبات بتمارين لياقية عبر عدة محطات متنوعة مع مدرب اللياقة جورج فيليب، أعقب ذلك قيام السيد جاريدو بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين حيث طبقت كل مجموعة تمارين تكتيكية متنوعة.



وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب صالح آل عباس بعد تعرضه إلى إصابة قبل مواجهة التعاون في الجولة 22 من الدوري، ويستعد الباطن لمواجهة الفيصلي يوم الإثنين القادم بحفر الباطن ضمن مباريات دور 16 من كأس دوري خادم الحرمين الشريفين.