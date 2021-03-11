واصل لاعب الهلال المحترف الفرنسي غوميز صدارة هدافي الدوري وذلك بعد أن سجل «هاترك» في مباراة فريقه التي أقيمت على ملعب الشرائع ضمن الجولة «23» من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين، وبأهدافه الثلاثة التي سجلها «غوميز» يواصل صدارة هدافي الدوري بـ(18) هدفاً، و‏زف الهلال⁩ لصدارة «ترتيب الدوري» بفارق الأهداف عن الفريق الشبابي، بعد أن غاب عنها في الجولات الماضية نتيجة النتائج السيئة والسلبية سواءً بالتعادل أو الخسارة، يذكر أن الهلال واصل وللمرة الثالثة تحقيق الفوز أمام أندية الاتفاق، الرائد‏، الوحدة مما جعله يجمع «تسع» نقاط مستفيداً من تعثر الفريق الشبابي.