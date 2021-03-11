استعاد فريق الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه القوي على مضيفه الوحدة بأربعة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن لقاءات الجولة 23 لدوري المحترفين.وتألق مهاجم الهلال بافيتيمبي قوميز بإحرازه ثلاثة أهداف (هاتريك من ركلة جزاء 35، 55، 77)، لوسيانو فيتو (د: 36)، فيما جاء هدفا الوحدة عن طريق مهاجمه يوسف نياكاتي (د: 15، ومن ركلة جزاء 40)، وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الثالث عشر في الدوري ويصل إلى النقطة 45 متساوياً مع الشباب ومتفوقاً عليه بفارق الأهداف ليتصدر الهلال ويحل الشباب ثانياً، فيما تلقى الوحدة الخسارة الثانية عشرة ويتجمد رصيده عند 27 نقطة وفي المركز الرابع عشر.