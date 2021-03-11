تعافى فريق الرائد خلال الجولات الأربع الماضية بعد سلسلة من الخسائر والتعادلات الذي جعلت الفريق يكون ضمن الأندية المتأخرة في سلم الدوري. وكانت صحوة الفريق أمام أبها الذي فاز عليه في عقر داره بثلاثية،ثم واصل هذه الصحوة على حساب فريق العين حينما تغلب عليه برباعية، وكاد أن يخرج متعادلاً مع الهلال لولا الخطأ الفادح الذي وقع فيه حارس الرائد «دوخة» في الوقت بدل الضائع، ليختتم سلسلة التعافي أمام فريق الفيصلي ضمن الجولة «23» من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما هزمه على أرضه بهدف وحيد، ليواصل الرائد رحلة الابتعاد عن دوامة الخطر، بعد أن جمع 9 نقاط من 4 جولات. ويأمل محبو «رائد التحدي» أن يواصل فريقهم هذه الروح التي ظهر بها الفريق في المباريات الـ4 الماضية حتى يكون في منطقة الدفء ويواصل بقاءه في دوري المحترفين، وإذا أراد «أحمر بريدة» استمراره مع الكبار فإنه يتطلب عليه أن يدخل الجولات القادمة على أنها مباريات خروج مغلوب، إذ إن المباريات القادمة تعتبر المنعطف الأخطر في الدوري، إذ فيه منافسة أكثر من فريق على الدوري والمنافسة على المقعد الآسيوي، بالإضافة إلى المنافسة على البقاء والاستمرار في‫ دوري المحترفين.