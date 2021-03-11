نشرت إدارة نادي الشباب مساء اليوم (الخميس) بياناً صحفياً أعربت من خلاله استياءها من الأخطاء التحكيمية التي طالت الفريق الأول لكرة القدم، وجاء نص البيان كالتالي:«تعرب إدارة نادي الشباب استنكارها واستياءها الشديدين من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي صاحبت مواجهات الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خصوصاً في المواجهات الأخيرة والتي ساهمت بشكل كبير ومباشر في التأثير على نتائج المباريات وذلك بإجماع المحللين التحكيميين وباعتراف من لجنة الحكام كما حدث في مواجهة الفريق أمام القادسية.وتعتزم إدارة الشباب الاستعانة بالحكام الأجانب في ما تبقى من مواجهات، وذلك بعد أن منحت في السابق ثقتها بالحكم المحلي والتي لم تكن بمحلها ولمن لا يستحقها، كما أن الإدارة تراقب باستغراب عدم معاقبة أو محاسبة الحكام المخطئين من قبل لجنة الحكام بل مكافأتهم بتكليفهم بمباريات أخرى متجاهلةً أخطاءهم التي ساهمت في خسارة الفريق لعدد من النقاط خلال الفترة الماضية، مما يؤثر على عدالة المنافسة على الرغم من توافر أحدث التقنيات لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة، وهي بذلك تفتح المجال لارتكاب مزيد من الأخطاء المؤثرة التي تؤثر على ترتيب الدوري، وإننا نختم بياننا هذا لنؤكد به على عزيمة فريقنا وبهمة لاعبيه على تخطي هذه الصعاب بتوفيق من الله العلي القدير،،، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى».