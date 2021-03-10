أصبح الاتحاد منافساً حقيقياً على انتزاع لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه الصعب على ضيفه الشباب متصدر الدوري بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن لقاءات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء تقدم الاتحاد بهدف مبكر عن طريق عبدالرحمن العبود (د: 12)، وعادل للشباب محترفه سيبا (د: 43)، وفي الشوط الثاني أضاف فهد المولد الهدف الثاني للاتحاد من ركلة جزاء (د: 82)، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الحادي عشر في الدوري ويصل للنقطة 41 وبفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر الشباب الذي تلقى الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 45 نقطة.