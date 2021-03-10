أكد نائب رئيس الباطن مبارك الظفيري، أنه تم رفع خطاب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، ‏بجميع ما حدث في مباراة فريقه أمام الفتح ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأضاف الظفيري يقول: « تم تدوين جميع ما صاحب من أحداث تحكيمية في المباراة »، وقال:« بالنسبة للأخطاء فأعتقد الجميع شاهد صحة الهدف الملغي، وبصراحة وبدون تحيز الهدف واضح وصريح. كذلك كانت هناك ضربة جزاء واضحه لنا لم يشاهدها حكم المباراة، وزاد الأمر سوءا عندما اكتشفنا أن تقنية VAR متعطلة ولم يستطع حكم الفار مشاهدة اللقطة كما شاهد إلغاء هدفنا الملغي»، واستغرب الظفيري تعيين الحكم رائد الزهراني الذي ظهر خبر إيقافه في أكثر من قناة رياضية بسبب مباراتنا الأسبوع قبل الماضي أمام شقيقنا الرائد وبعد الإيقاف يعود مباشرة لتحكيم مباراتنا أمام الفتح، بصراحة شيء محير وغريب في نفس الوقت.