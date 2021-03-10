استعاد فريق الفتح نغمة الانتصارات وحقق فوزاً مهما على مضيفه الباطن بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن في افتتاحية لقاءات الجولة 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدفا الفتح عن طريق مراد باتنا في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، وأضاف زميله ميتشيل تي فريدي الهدف الثاني (د: 65)، وبهذه النتيجة يكسر الفتح سلسلة الخسائر بعد ثلاث جولات ويحقق فوزه الثامن في الدوري ويصل للنقطة 28 متساوياً مع مضيفه الباطن ومتأخراً عنه بمركز لفارق الأهداف.. إذ يحتل الباطن المركز العاشر بعد أن تلقى الخسارة التاسعة فيما يحتل الفتح المركز الحادي عشر.