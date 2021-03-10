واصل المنتخب الوطني تحت 20 عاماً تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في منطقة القصيم، الذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.وأجرى «الأخضر» حصته التدريبية على ملعب نادي التعاون، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين تمريناً على التمرير، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.يذكر أن هذا التجمّع يعد الرابع ضمن خطة طويلة المدى تشمل تجمعات استكشافية عدة، تليها معسكرات إعدادية، تحضيراً لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.