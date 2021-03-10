يواجه مدرب الوحدة محمود الحديد أزمة في خط دفاع فريقه بعد تفاقم عدد الإصابات من جهة وضعف مستوى الموجودين من جهة أخرى، إذ تأكد وبشكل قاطع عدم مشاركة المدافع نور الرشيدي غدا (الخميس) أمام الهلال. وفيما ينتظر الحديد تقرير الجهاز الطبي حول إمكانية مشاركة بوتيا في اللقاء قبل أن يعتمد محمد القرني بديلا عنه بجوار بيدرو هنريكي، حث مدرب الوحدة الجميع على التركيز في كيفية التغلب على الهلال وتوقيف مسلسل الهزائم، وطالبهم بتأدية أدوارهم المهنية داخل الملعب على الوجه المطلوب وعدم ارتكاب أخطاء دفاعية أمام الهلال، وقد عمد الحديد إلى تكثيف منطقة الوسط بـ5 لاعبين من أجل إغلاق الملعب وعدم منح لاعبي الخصم مساحات لتنظيم هجوم مرتد واللعب بلمسة واحدة والاعتماد على الهجمة المرتدة، ووضع خط هجوم الهلال تحت المراقبة اللصيقة.