يحتدم السباق على لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال مباريات الجولة (23) التي ستنطلق اليوم (الأربعاء)، إذ يحتل غوميز من «الهلال»، وآبرو من «الباطن» المركز الأول برصيد 15 هدفا، ورومارينهو من «الاتحاد»، وستراندبيرج من «أبها» في المركز الثاني برصيد 14، وجوانكا من «الشباب»، وتافاريس من «الفيصلي» في المركز الثالث برصيد 13 هدفا.وسيسعى المهاجمون لمواصلة هز الشباك من أجل الفوز بلقب هداف الدوري في الموسم الحالي، إذ ستشهد مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والشباب صراعا بين المهاجمين الاتحادي رومارينهو والشبابي جوانكا من أجل اعتلاء «الصدارة» بالتسجيل والمساهمة في تحقيق الفوز إما للاتحاد أو الشباب الليلة، في حين يطمح مهاجم الباطن آبرو في مواصلة التهديف من خلال لقاء الباطن والفتح، والانفراد بصدارة الهدافين، فيما يطمح مهاجم أبها ستراندبيرج في الاستمرار بهز الشباك والسعي لتواجده في المركز الأول، وأخيرا يتطلع مهاجم الفيصلي تافاريس للتسجيل في شباك الرائد والعمل على اعتلاء صدارة الهدافين بالدوري.